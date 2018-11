Mellendorf

Ein Audifahrer ärgert sich über den Schaden an seinem Auto. Sein weißer Wagen wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug am Montag zwischen 9.20 und 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Wedemarkstraße in Mellendorf angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von dem Parkplatz. Der Audi wurde im Frontbereich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 in Verbindung zu setzen.

Von Julia Polley