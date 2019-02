Mellendorf

In diesem Jahr öffnet die IGS Wedemark am Freitag, 15. Februar, ihre Räume auf dem Campus W in Mellendorf. Von 15 bis 17 Uhr sind interessierte Eltern und Kinder willkommen. Die Eröffnung mit Schulleiterin Heike Schlimme-Graab ist für 15 Uhr im Forum geplant. Die Schule zeigt bei diesem Tag der offenen Tür künftigen Schülern ihre Vielfalt: Die Schwerpunktklassen, das Sprach- und WPK-Angebot und die anspruchsvollen pädagogischen Konzepte werden erläutert. Der naturwissenschaftliche Fachbereich bietet Mitmachexperimente an. Es gibt für die Besucher sportliche Aktionen und Theaterarbeit zum Mitmachen. Neben den Angeboten zur Berufsorientierung informiert auch die Sekundarstufe II über ihre Arbeit und die Profile. Zudem werden den Besuchern das Sprachenangebot und die Austauschprogramme gezeigt. Interessierte Eltern und Schüler können die Schule zudem bei Führungen kennenlernen. Auch, was die Schule musikalisch zu bieten hat, wird gezeigt. Die IGS Wedemark ist Kulturschule im Projekt Schule:Kultur. Anmeldungen für den Jahrgang fünf der Gesamtschule sind am 27. Mai von 9 bis 18 Uhr und am 28. Mai von 8 bis 15 Uhr möglich.

Anmeldungen für die Oberstufe sind am Mittwoch, 12., und Donnerstag, 14. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr im Verwaltungstrakt der IGS möglich. Anmeldeunterlagen stehen im Internet auf www.igs-wedemark.de zu Verfügung.

Von Julia Polley