L 190: Mercedes prallt in Heck von VW

Nachrichten Mellendorf - L 190: Mercedes prallt in Heck von VW Ein Mercedes-Fahrer hat am Dienstagnachmittag auf der Kaltenweider Straße in Mellendorf zu spät gesehen, dass der Passat vor ihm gebremst hat und ist ins Heck gefahren.

In Höhe der Tankstelle auf der Kaltenweider Straße in Mellendorf ist ein Mercedes in das Heck eines Passat gefahren. Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)