Mellendorf/Elze

Bei einem Unfall ist am Sonnabend auf der Wedemarkstraße in Mellendorf ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Auskunft eines Sprechers der Wedemärker Polizei hatte eine 34 Jahre alte Autofahrerin gegen 12.30 Uhr offenbar den sich vor ihr stauenden Verkehr übersehen und war mit ihrem Audi auf den davor stehenden Kia eines 61-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein davor stehender Skoda in Mitleidenschaft gezogen. Der Kia-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Die Polizei ermittelt zudem wegen einer Unfallflucht in Elze. Dort hatte ein Unbekannter am Freitag zwischen 6.50 und etwa 18.30 Uhr einen am Bahnhof abgestellten Peugeot touchiert und dabei am der Stoßstange demoliert. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Der Unfallfahrer klemmte zwar einen Zettel hinter den Scheibenwischer des beschädigten Autos. Doch die hinterlassene Telefonnummer erwies sich als falsch, teilte der Polizeisprecher am Sonntag mit.

Hinweise erbittet die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke