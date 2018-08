Nachrichten Wedemark - „Die Wedemark kann Inklusion“ Ein höchst aktiver Arbeitskreis Inklusion holt in der Wedemark Fördergeld herein. Zudem sorgt er für viele Verbesserungen im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf und im öffentlichen Raum.

Am neuen MGH-Bus demonstrieren Gabriele Wolff (von links), Susanne Schönemeier und Daniel Diedrich, was alles für die Teilhabe an Veranstaltungen in der Wedemark bereitsteht. Quelle: Kallenbach