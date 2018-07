Mellendorf

Am frühen Mittwochmorgen waren Diebe noch an der Tischlerstraße und am Kollberg im Gewerbegebiet in Kirchhorst unterwegs. Dort entwendeten sie von zwölf Mercedes-Sprintern die Katalysatoren. Eine Nacht später schlugen Unbekannte in Mellendorf zu.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten sich die Täter zwischen Mittwoch etwa 21 Uhr und Donnerstag gegen 6.30 Uhr ungehindert Zutritt zu einem Firmengelände am Industrieweg verschafft. Dort bauten sie von zehn abgestellten Mercedes-Sprintern jeweils die Katalysatoren ab. Bebensee beziffert den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Ein Zusammenhang zu dem Diebstahl in Isernhagen wird geprüft.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke