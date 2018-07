Wedemark

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die 23 Jahre alte Fahrerin eines Dacia Sandero erlitten: Die Frau war nach Polizeiangaben auf der Landesstraße 310 zwischen Mellendorf und Gailhof unterwegs. Offenbar nutzte sie dabei ihr Mobiltelefon und war deshalb abgelenkt. Denn während der weiteren Fahrt kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die junge Frau in dem Dacia eingeklemmt, die alarmierte Freiwillige Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien.

Bei der Kollision verletzte sich die Fahrerin so schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus fliegen musste. Dort wird sie auch weiterhin behandelt. Den Schaden am Auto gibt die Polizei mit 7000 Euro an.

Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Landesstraße 310 zwischen den beiden Ortsteilen von 18.40 bis 20.10 Uhr komplett gesperrt, Autofahrer mussten eine Umleitung fahren.

Die Ermittler weisen in diesem Zusammenhang auf die Gefahren hin, die wegen der Ablenkung beim Telefonieren mit einem Handy bestehen. Auf ihrer Internetseite https://www.pd-h.polizei-nds.de/verkehr/aktionen/abgelenkt--ist-neben-der-spur-112773.html informieren die Beamten über die Gefahr.

Von Antje Bismark