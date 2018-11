Gailhof

Bislang unbekannte Täter haben von einem Firmengelände an der Straße An der Autobahn in Gailhof rund zwei Tonnen Edelstahl gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagfrüh zwischen 0 und 1.05 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich beim Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Polley