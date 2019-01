Mellendorf

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Mellendorf verletzt worden. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, befuhr ein 18 Jahre alter VW-Polofahrer gegen 7.45 Uhr die Wedemarkstraße in Richtung Gailhof. Als er anschließend nach links auf die Straße Am Sande abbiegen wollte, habe der junge Mann offenbar den Fünfer-BMW einer ihm entgegenkommenden 35 Jahre alten Autofahrerin übersehen, berichtet der Polizist. Die Autos prallten frontal zusammen. Sie wurden derart stark demoliert und musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die beiden Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt in Krankenhäuser.

Von Sven Warnecke