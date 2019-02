Negenborn

Bei einem Autounfall ist am Donnerstag in Negenborn eine Frau leicht verletzt worden. Die 58-Jährige saß als Beifahrerin in einem VW Golf, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienst am Freitag. Seinen Angaben zufolge war ein 32 Jahre alter Chrysler-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf der Hannoverschen Straße aus Abbensen kommend unterwegs. Als er nach links auf die Straße Vahrenkamp abbiegen wollten, habe er wohl offenbar den entgegenkommenden VW Golf eines 55-Jährigen übersehen, meint der Polizist. Die Autos stießen zusammen und wurden erheblich beschädigt. Bebensee beziffert den Schaden auf etwa 7000 Euro. Zudem wurde die Beifahrerin in dem VW leicht verletzt.

Von Sven Warnecke