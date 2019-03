Hannover

Kommen Sie mit auf eine Zeitreise in die Wedemark. Nördlich von Hannover ist es sehr dörflich und beschaulich. Doch die Region ist auch bekannt für schnelles Eis, reißfeste Fahnen und ein „gutes Gehör“. Leider können wir aus unserem großen Fotoarchiv nicht alle 17 Ortsteile abdecken. Aber vielleicht haben Sie noch Foto-Schätze zu Hause liegen, die unsere Bildergalerie ergänzen und vervollständigen können. Helfen Sie uns, die Lücken zu schließen! Fotografieren Sie Ihre alten Fotos einfach digital ab oder scannen Sie sie ein – und folgen Sie dann diesem Link, dort können Sie schnell und einfach Ihre Bilder hochladen und uns zuschicken. Natürlich geht das auch per Post an diese Adresse: Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG August-Madsack-Str. 1 30559 Hannover z. Hd. RND/Digital Hub

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Von vam/RND