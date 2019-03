Wennebostel

Ein Ladendieb ist am Mittwoch mit seinem Fahrrad vor der Polizei geflohen. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten die Beamten ihn jedoch festnehmen.

Zuvor hatte er zwischen 14 und 14.05 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Lindenstraße in Wennebostel gestohlen. Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts wurden auf den 25-Jährigen nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, aufmerksam, weil dieser mit Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine verschwand und ohne diese wieder herauskam. Sie riefen deshalb die Polizei.

Nach der Festnahme des Wedemärkers fanden die Beamten das Diebesgut sowie Ware aus zwei weiteren Geschäften. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung und des Fahrzeugs des 25-Jährigen konnten die Ermittler weitere Gegenstände sicherstellen, die nach Angaben Wehr mutmaßlich von Straftaten stammen.

Der Wert der sichergestellten Gegenstände beträgt nach Angaben der Polizei einige Hundert Euro. Der Mann wurde wieder entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Von Julia Polley