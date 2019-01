Hellendorf/Mellendorf

Die Ortsfeuerwehr Hellendorf ist am Sonnabend gegen 15.20 Uhr zu dem Pferdestall eines Reiterhofes an der Hellendorfer Straße ausgerückt. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Stromkabel in Brand geraten. Der Betreiber des Reiterhofes hatte zuvor bereits vorsorglich die Pferde in Sicherheit gebracht, teilte ein Sprecher der Wedemärker Polizei am Sonntag mit. „Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf die Stallungen über“, heißt es von ihm weiter. Die Leitung wurde von der Feuerwehr dann vom Netz genommen.

In Mellendorf wurde die Feuerwehr wegen eines Küchenbrandes bereits am Freitagmorgen um 7.30 Uhr alarmiert. Nachbarn hatten aus dem Haus Auf dem Ziegenberge dringenden Qualm bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte entdeckten dann in der Küche auf dem noch heißen Herd abgestelltes Plastikgeschirr. Die Ehrenamtlichen beseitigten das angesenkte Geschirr und belüfteten die Wohnung. Nach Polizeiangaben entstand kein weiterer Schaden.

Von Sven Warnecke