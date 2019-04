Wedemark

Fahrgäste aufgepasst: Der 1. Mai ist in Deutschland ein Feiertag. An diesem Tag fahren die Busse von Regiobus in der Region Hannover tagsüber nach dem Sonntagsfahrplan. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Auch für die Linien in der Gemeinde Wedemark gilt diese Regelung. In der Nacht zum 1. Mai verkehren Nachtliner, Ruftaxen und Anrufsammeltaxi (AST) „wie in den Wochenendnächten“, schreibt eine Sprecherin.

Von Julia Polley