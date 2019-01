Brelingen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Mittwoch in Brelingen einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. An Geld oder Tabak sind die Täter aber nicht gelangt, heißt es von Philipp Hasse, Sprecher der Polizei Hannover. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Seelze.

Seinen Angaben zufolge hatte ein Anwohner der Hauptstraße in Brelingen gegen 20.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Als er nach dem rechten sah, entdeckte er den zuvor an einer Hauswand montierten und nunmehr zerstörten Automaten. Er alarmierte die Polizei. Auf welche Art und Weise das Gerät gesprengt wurde, stand am Donnerstagnachmittag noch nicht fest, heißt es von Hasse weiter.

In der Nacht zum Donnerstag sprengten Unbekannte auch einen Automaten in Seelze. Dort erbeuteten sie Zigaretten und Geld. Die Höhe des Schadens steht in beiden Fällen noch nicht fest. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (0511) 1095555 an den Kriminaldauerdienst Hannover zu wenden.

Von Sven Warnecke