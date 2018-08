Scherenbostel/Brelingen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Sonntag gegen 0.45 Uhr die am Fuhrenkamp in Scherenbostel stehenden Altkleidercontainer aufgebrochen haben. Zeugen bemerkten das Treiben, als die Diebe Textilien in den Kofferraum eines Autos – vermutlich ein VW Caddy –hievten. Als die Täter bemerkten, dass sie ertappt worden sind, flüchteten sie mit drei Fahrrädern und dem Fahrzeug. Von ihnen fehlt aktuell noch jede Spur. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden an den aufgehebelten Containern ist, stand am Sonntag noch nicht fest.

Herz und Namen in Autolack geritzt

Die Polizei Wedemark sucht zudem Unbekannte, die zwischen Sonnabend etwa 17 Uhr und Sonntag um 9.20 Uhr einen an der Osterfeldstraße in Brelingen abgestellten Opel Astra demoliert haben. Die Täter ritzten mit einem spitzen Gegenstand ein Herz und zwei Namen in die Fahrertür des Autos. Die Ermittler vermuten, dass es sich wohl um minderjährige Randalierer handeln dürfte. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke