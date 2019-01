Elze/Hellendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die in den vergangenen Tagen in zwei Häuser in Elze und Hellendorf eingebrochen sind. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zwischen Sonnabend etwa 10 Uhr und Sonntag gegen 13.45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Hellbruch in Elze aufgehebelt. Im Haus wurden diverse Schränke durchwühlt. Aktuell steht noch nicht fest, ob die Einbrecher etwas erbeutet haben.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Freitag etwa 20.45 Uhr und Sonntag gegen 16 Uhr in ein Einfamilienhaus am Sommerweg in Hellendorf. Dort hatten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und anschließend mehrere Räume durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck. Die Höhe des Schadens stand am Montag noch nicht fest.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang der beiden Einbrüche. Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie hier.

Von Sven Warnecke