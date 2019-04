Scherenbostel

Unbekannte haben in Scherenbostel gewaltsam die Terrassentür eines Hauses geöffnet und das Gebäude durchsucht. In unmittelbarer Nähe des Tatort wurde ein dunkelgrauer VW Golf beobachtet. Die Polizei prüft, ob die Insassen etwas mit dem Einbruch zu tun haben und bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach Angaben von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, stiegen die Täter zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr in das Haus an der Straße Am Husalsberg ein. Ob die Unbekannten etwas gestohlen haben, ist bislang noch nicht bekannt.

Am Donnerstagabend wurde nach Auskunft Bebensees in der Nähe des Hauses ein Fahrzeug mit zwei männlichen Personen beobachtet. Eine nähere Beschreibung liegt den Beamten nicht vor. „Es ist nicht auszuschließen, dass die beobachteten Männer etwas mit dem Einbruch zu tun haben“, sagt Bebensee.

Deshalb sucht die Wedemärker Polizei Zeugen, denen ein entsprechendes Auto aufgefallen ist. Die Beamten des Kommissariats in Mellendorf nehmen Hinweise unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Polley