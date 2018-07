Meitze

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die in der Nacht zum Sonntag in einem Gewerbebetrieb am Neuen Hessenweg in Meitze eingedrungen sind. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten die Täter zunächst den Zaun zu dem Firmengrundstück beschädigt und anschließend aus einem Außenlager diverse Alufelgen weggeschleppt. Die Beute deponierten die Einbrecher zunächst auf einem angrenzenden Feld. Ob die Felgen zu einem späteren Zeitpunkt abtransportiert werden sollten oder die Täter gestört wurden, steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke