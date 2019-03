Bissendorf

Verkaufsstände direkt vor der Haustür: Das gibt es am 26. Mai wieder in Bissendorf beim Dorf-Garagenflohmarkt. Bereits zum sechsten Mal organisiert der Verschönerungs- und Naturschutzverein Bissendorf diese Veranstaltung in dem Ort. Bewohner können sich noch bis zum 26. April mit einem Stand anmelden.

Besucher können an diesem Tag durch den Ort spazieren und in verschiedenen Garagen oder Hofeinfahrten an den Ständen stöbern. Die einzelnen Verkaufsstellen erhalten einen Luftballon zur besseren Orientierung. Das Organisationsteam rund um den Vereinsvorsitzenden Rainer Finkendey zusammen mit den Mitgliedern Anja Löbbecke, Kristin Haberland, Sabine Niggemeier und Mario Saint-Cast steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. „Diese Aktion ist vor allem auch für junge Familien oder Neubürger eine gute Gelegenheit, das Dorf und auch unseren Verein einmal von einer anderen Seite kennenzulernen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Standgebühr beträgt pauschal 8 Euro. Ausschließlich private Anbieter können Gegenstände zum Verkauf anbieten. Interessierte Bissendorfer können sich bei den Organisatoren anmelden – bei Kerstin Haberland per E-Mail an kontakt@vnv-bissendorf.de, Sabine Niggemeier unter Telefon (05130) 584645 oder bei Rainer Finkendey unter Telefon (0151) 14212830. Weitere Informationen rund um den Dorfflohmarkt gibt es im Internet auf www.vnv-bissendorf.de.

Von Julia Polley