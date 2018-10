Elze

Gartenmöbel im Wert von 950 Euro haben Unbekannte am Freitag gegen 9.45 Uhr von einem Grundstück Am Kuckuckshof gestohlen: Der Eigentümer hatte die Möbel nach Aussage eines Polizeisprechers nur kurz an der Garagenauffahrt abgestellt, diesen Moment hatten die Diebe genutzt. Sie kamen nach Polizeiangaben möglicherweise mit einem weißen „Pritschenwagen“.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Auto geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05130) 9770 melden.

Von Antje Bismark