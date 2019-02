Wedemark

Das Bürgerl-Burckhardt-Quartett setzt beim Winter-Jazz Mozart und Chopin in Szene, in der Grundschule Resse richtet der Förderverein einen Flohmarkt rund ums Kind aus und eine Radtour über Stock und Stein durch die Wedemark startet am Sonntag in Mellendorf. Was sonst noch in der Gemeinde am Wochenende los ist, lesen Sie hier in der Terminübersicht:

Freitag: Gailhof wählt neuen Ortsbrandmeister

Die Mitglieder der Feuerwehr Gailhof wählen in ihrer Jahresversammlung am Freitag, 8. Februar, ab 19 Uhr im Gerätehaus einen neuen Ortsbrandmeister. Weitere Tagesordnungspunkte sind Berichte, Ehrungen und Beförderungen.

Sonnabend: Bürgerl-Burckhardt-Quartett spielt bei Winter-Jazz

Das Quartett Bürgel & Burckhardt spielt in Brelingen. Das Bürgel-Burckhardt-Quartett setzt die beiden Komponisten am Sonnabend, 9. Februar, beim Winter-Jazz in Szene. Das Konzert in der Kirche St. Martini in Brelingen beginnt um 20 Uhr. Konzertkarten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 12 Euro) sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr erhältlich bei Bücher am Markt in Bissendorf, der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf sowie dem Freitagsbüro der Brelinger Mitte. Nach Auskunft von Harald Platte, einer von insgesamt neun Programmgestaltern und Organisatoren der Konzertreihe, wird es auch an der Abendkasse noch Karten geben. Reservierungen sind per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com möglich.

Sonnabend: Winterturnier der Jugendfeuerwehren

Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde kämpfen am Sonnabend, 9. Februar, ab 9 Uhr beim diesjährigen Winterturnier um den Sieg. In der Wedemarksporthalle am Royeplatz spielen die Teilnehmer Brennball. Die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr geplant. In der Cafeteria gibt es Essen und Trinken. Besucher sind willkommen – auch zum Anfeuern.

Sonnabend: Grundschule stellt ihre Arbeit vor

Die Montessori-Grundschule in Bissendorf-Wietze, Wietzestrand 29, lädt für Sonnabend, 9. Februar, von 14 bis 17 Uhr interessierte Eltern und Kinder zu einem Tag der offenen Tür ein. In einem gläsernen Klassenzimmer zeigen Lehrer und Kinder Besuchern die Arbeit mit den Montessori-Materialien. In der Cafeteria besteht die Möglichkeit, mit Lehrern, Eltern und Schülern ins Gespräch zu kommen. Für die jungen Gäste gibt es verschiedene Kreativangebote. Weitere Informationen zur Schule gibt es auf www.montessori-wedemark.de oder montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon (0 51 30) 83 19.

Sonnabend: Förderverein richtet Flohmarkt aus

Kleidung, Spielsachen, Bücher und vieles mehr für Kinder gibt es am Sonnabend, 9. Februar, beim Flohmarkt in der Grundschule Resse. Von 11 bis 13 Uhr können Besucher für kleine und große Kinder stöbern. Außerdem bietet der Förderverein der Schule als Organisator auch ein Kuchenbüfett an. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (01 70) 3 26 07 80. Unter dieser Nummer werden auch Standanmeldungen entgegengenommen. Für Sonnabend, 2. März, organisiert der Verein wieder eine Bücherbörse.

Sonntag: Die Equipe Wedemark lädt zur Country-Tourenfahrt ein

Über Stock und Stein: Die Radsportsparte „Equipe Wedemark“ des Mellendorfer TV, lädt für Sonntag, 10. Februar, zu einer Country-Tourenfahrt (CTF) durch die Wedemark ein, an der jeder interessierte Radfahrer teilnehmen kann. Es handelt sich dabei nicht um ein Rennen. Gefahren wird in unterschiedlich schnellen Gruppen, die durch streckenkundige „Guides der Equipe Wedemark“ begleitet werden. Wer mag, kann seinen Weg selbstständig auch per GPS oder Kartenmaterial finden.Am Sonntag ist die Anmeldung ab 9 Uhr am Sportpark des MTV in Mellendorf, Industriestraße 37 in Mellendorf, geöffnet. Gestartet wird ab 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 5 Euro – diese beinhaltet eine Wertungskarte des Bunds Deutscher Radfahrer ( BDR). Das Startgeld ohne BDR-Wertungskarte beträgt 8 Euro. Jugendliche unter 18 Jahre bezahlen kein Startgeld. Bei der Country-Tourenfahrt besteht Helmpflicht.

Von Julia Polley, Sven Warnecke und Stephan Hartung