Wedemark

Sie möchten Pflanzen und Samen kaufen? Sie haben Interesse an Modellen von bekannten Bauwerken? Und sie wollen entspannt durch die Geschäfte in Bissendorf bummeln? Das alles ist zum Start in die Osterferien am Wochenende in der Wedemark möglich. Was sonst noch in der Gemeinde los ist, lesen Sie hier in der Terminübersicht:

Sonnabend: Offene Pforte startet im Therapiegarten

Die Gartenschau „Die offene Pforte“ der Region Hannover startet in der Wedemark: Im Therapiegarten in Mellendorf beginnt am 6. April die Veranstaltungsreihe, die es seit 1991 in Stadt und Umland gibt. Von 14 bis 16.30 Uhr findet am Grabenweg 6 in Mellendorfein Pflanzenflohmarkt statt, bei dem Besucher nach Pflanzen und Samen stöbern können.

Sonnabend: Bänke im Dorf werden gereinigt

Rechtzeitig zum Beginn der Osterferien reinigt der Verschönerungsverein Bissendorf (VNV) die Sitzgelegenheiten im Dorf. Über den Winter haben Nässe und Frost den Bänken zugesetzt, teilt Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann mit. Damit sich niemand die Kleidung beim Sitzen verschmutzt, sollen die Bänke am Sonnabend, 6. April, ab 14 Uhr gereinigt werden. Dazu lädt der Verein „tatkräftige Mitputzer“ ein, wirbt sie. Treffpunkt ist am Kavaliershaus im Amtsgarten. Die Aktion wird etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen, geputzt werden nur die Bänke im Dorf, niemand müsse sich auf einen langen Fußmarsch in die Feldmark einstellen. Arbeitsgerät wird zur Verfügung gestellt. Der VNV sucht zudem Paten, die „ihre“ Bank in der Nachbarschaft betreuen möchten.

Sonnabend: Schützen laden zum Ostereierschießen ein

Zu einem Ostereierschießen lädt der Schützenverein Hellendorf für Sonnabend, 6. April, ein. Der Wettbewerb im Schützenhaus dauert von 15 bis 17 Uhr. Erwachsene schießen mit dem Luftgewehr, Kinder bis elf Jahren mit dem Lasergewehr. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Eieressen. Teilnehmen können gegen eine Umlage in Höhe von 5 Euro auch Nichtmitglieder.

Sonntag: Verkaufsoffener Sonntag in Bissendorf

In Bissendorf können Besucher am Sonntag bummeln: Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte in dem Ort für Kunden geöffnet.

Sonntag: Heimatmuseum eröffnet Sonderausstellung

Schiffe, Traktoren, Autos und Modelle bekannter Bauwerke sind ab Sonntag im Richard-Brandt-Heimatmuseum in Bissendorf zu sehen. Die Sonderausstellung „Hobby Modellbau – Bastler zeigen ihre Werke“ ist vom 7. April bis zum 30. Juni zu den Öffnungszeiten des Museums – sonntags von 15 bis 18 Uhr – an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf zu sehen. Am Eröffnungstag hat das Museum aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags in Bissendorf bereits ab 12 Uhr geöffnet.

Von Sven Warnecke, Stephan Hartung