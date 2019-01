Wedemark

Schüler der IGS präsentieren ihr Können bei einem Benefizkonzert, die Hannover Scorpions haben eine Heimspiel gegen Rostock und die Naturfreunde Wedemark wandern über zehn Berge rund um Mellendorf. Was sonst noch in der Gemeinde am Wochenende los ist, lesen Sie hier in der Terminübersicht:

Freitag: Schüler organisieren Benefizkonzert

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Campus W in Mellendorf ein Benefizkonzert – von und mit den Schülern selbst. Das Konzert beginnt am Freitag, 18. Januar, um 18.30 Uhr im Forum der IGS Wedemark. An diesem Abend präsentieren die Schüler unter der Leitung von Per, Josua und Hannes dem Publikum ihr Können – nicht nur mit musikalischen Darbietungen. Für die Zuhörer gibt es zudem ein Büfett, an dem sie sich gegen eine Spende stärken können.

Die Einnahmen des Konzertabends gehen an den Verein Miteinander.Wedemark sowie an den Fachbereich Musik der IGS, der mit dem Geld Kindern aus sozial schwachen Familien das Erlernen eines Musikinstruments ermöglichen will.

Freitag: Scorpions empfangen Rostock

Die Hannover Scorpions spielen am Freitagabend gegen die Rostock Piranhas. Los geht es im Eisstadion in Mellendorf um 20 Uhr.

Sonnabend: Feuerwehr Resse hat Versammlung

Die Mitglieder der Feuerwehr Resse kommen am Sonnabend, 19. Januar, um 18.30 Uhr zur Jahresversammlung im Heidegasthof Löns zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des Ortsbrandmeisters und der Altersabteilung. Zudem werden Mitglieder befördert und geehrt.

Sonntag: Zehn Berge erwandern

Zu den zehn Bergen von Mellendorf führt eine Fußwanderung der Naturfreunde Wedemark am Sonntag, 20. Januar – und die Wanderwartin erzählt Spannendes aus der Geschichte. Die je nach Wetterlage neun bis elf Kilometer lange Rundtour startet um 10 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Festes Schuhwerk ist erforderlich, eine kleine Rucksackverpflegung wird empfohlen. Zum Abschluss ist eine Einkehr im Café „Vatter's Brotzeit“ am Bahnhof Mellendorf vorgesehen.

Info: Anmeldungen für die Wanderung am Sonntag, 20. Januar, werden unter Telefon (05130) 40518 entgegengenommen. Neben den Vereinsmitgliedern sind Gäste willkommen. Sie zahlen für die Teilnahme 3 Euro.

Von Julia Polley