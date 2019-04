Wedemark

Sie möchten ein Osterfeuer besuchen? Oder Sie haben Lust auf einen Spaziergang durch den Therapiegarten? Und Sie wollen Ihren Osterzopf oder den Braten in einem alten Lehmofen backen lassen? Das alles ist am Oster-Wochenende in der Wedemark möglich. Zudem finden Sie hier die Öffnungszeiten von Bäckern, Tankstellen und Eisdielen. Was sonst noch in der Gemeinde los ist, lesen Sie in der Terminübersicht:

Donnerstag: Imker tauschen sich bei Stammtisch aus

Der Imkerverein Wedemark lädt zur nächsten Stammtischrunde ein. Neben Themen im persönlichen Austausch untereinander will er diesmal ausgiebig das Thema Honigraum besprechen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 18. April, ab 19 Uhr im Restaurant Pinocchio Bella Vista in Elze-Bennemühlen. Gäste und Interessierte sind willkommen.

Sonnabend und Sonntag: Osterfeuer brennen im Gemeindegebiet

Am Wochenende brennen in der Wedemark wieder zahlreiche Osterfeuer. Feuerwehren und Vereine laden zu den traditionellen Veranstaltungen ein. Das sind die Termine und Uhrzeiten für öffentliche Feuer, die die Verwaltung genehmigt hat und die sich die Wedemärker vormerken sollten.

Sonnabend: Therapiegarten öffnet für Besucher

Der Therapiegarten Grüne Stunde in Mellendorf hat am Sonnabend, 20. April, wieder für Besucher geöffnet. Besucher können von 14.30 bis 16.30 Uhr den Garten am Grabenweg 6 genießen und sich über das Betreuungsangebot informieren. Für Gäste gibt es Kaffee und Kuchen.

Sonnabend: Osterbacken im Brelinger Backhaus

Der alte Lehmbackofen im Brelinger Backhaus auf dem Pfarrgelände wird wieder angeheizt – und zwar am Sonnabend, 20. April. Jeder kann seinen Kuchen, anderes Gebäck oder den Osterbraten für Ostersonntag ab 14 Uhr backen lassen. Dafür müssen die zu backenden Leckereien bis spätestens 14 Uhr abgegeben werden, damit die Organisatoren einen Plan erstellen können, wann welches Backstück in den Ofen kommt. Das Backen im Lehmofen folgt einer eigenen Abfolge, da der Ofen nicht nachgeheizt werden kann.

Sonntag: Spaziergang durch den historischen Ortskern

Einen Spaziergang durch den alten, historischen Ortskern von Bissendorf unternimmt Marga Hetzel am Ostersonntag, 21. April, mit Interessierten bei einer Führung. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr vor dem Bürgerhaus. Bei dem Spaziergang erzählt Hetzel die Geschichte zu dem Dorf, seinen Plätzen und Straßen sowie zu berühmten Personen, die mit dem Ort in Verbindung standen. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sonntag: Frühgottesdienst in St.-Georg-Kirche

Zu einem Frühgottesdienst ab 6 Uhr morgens lädt die evangelische Kirchengemeinde Mellendorf am Ostersonntag, 21. April, auf der Wiese vor der St.-Georgs-Kirche ein. An einem offenen Feuer meditieren die Teilnehmer und gehen dann gemeinsam in die noch dunkle Kirche. Im Verlauf des Gottesdienstes wird das Osterlicht entzündet. Ein besonderer Höhepunkt ist die Erinnerung an die eigene Taufe: Alle Gottesdienstbesucher sind eingeladen, ihr Taufgedächtnis zu feiern und sich am Taufbecken segnen zu lassen. Den Gottesdienst gestalten die Lektorinnen der Kirchengemeinde mit Pastor Michael Brodermanns. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es wie in jedem Jahr ein Frühstücksbüfett im Gemeindehaus. Ein Festgottesdienst wird auch am Ostersonntag und Ostermontag (mit Abendmahl) jeweils ab 10 Uhr in der St.-Georgs-Kirche gefeiert.

Montag: Heimatmuseum ist geöffnet

Die aktuelle Sonderausstellung „Hobby Modellbau – Bastler zeigen ihre Werke“ ist zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten des Richard-Brandt-Heimatmuseum Wedemark am Ostermontag, 22. April, zu sehen. An diesem Tag hat das Museum an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 in Bissendorf von 15 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Das Museumsteam bietet darüber hinaus zusätzliche Führungen und Öffnungszeiten auf vorherige Anfrage an. Interessierte können sich dafür unter Telefon (0 51 30) 82 72 oder (0 51 30) 71 01 melden.

Montag: Führung über den Moor-Erlebnispfad

Unter der Leitung von Gästeführerin Lisel Köthe gibt es am Montag, 22. April, um 12 Uhr eine Führung über den Moor-Erlebnispfad in Resse. Interessierte treffen sich vor dem Mooriz. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder zahlen 2 Euro.

Welche Bäcker haben an den Feiertagen geöffnet?

Frische Brötchen für das Osterfrühstück? Wer an den Feiertagen in der Wedemark Brötchen oder Gebäck kaufen möchte, findet mithilfe dieses Überblicks sicher den passenden Bäcker.

Wie haben die Tankstellen in der Wedemark geöffnet?

Was tun, wenn der Sprit vom Auto an Ostern alle geht? Tanken ist in der Wedemark auch an den Feiertagen möglich. Eine Übersicht mit den Öffnungszeiten der Tankstellen.

So haben die Eisdielen geöffnet

Mit langsam steigenden Temperaturen rückt auch die Jahreszeit für eine leckere Kugel Eis näher. Hier finden Sie eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Eisdielen in der Wedemark.

Wie hat das Mooriz geöffnet?

An Ostern gibt es mehrere Feiertage – und das hat auch Auswirkungen auf die Öffnungszeiten des Moorinformationszentrum in Resse. Die Einrichtung hat zu anderen Zeiten geöffnet und bleibt am Ostersonntag geschlossen. Eine Übersicht finden Sie hier.

Hier bekommen Sie an Ostern ärztliche Hilfe

Niemand möchte über Ostern krank sein – trotzdem gibt es gesundheitliche Zwischenfälle. Hier finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste und Notfallnummern.

Welche Tierärzte haben Notdienst?

Für Besitzer mit kranken Tieren sind Tierärzte die richtigen Ansprechpartner. Doch über Ostern haben nicht alle Praxen geöffnet. Hier finden Sie eine Übersicht über die Notdienste über Ostern.

Welche Apotheken haben geöffnet?

Auch die Apotheken in Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel und der Wedemark haben über Ostern geschlossen. Doch es gibt eine Notdienstregelung. Welche Apotheken geöffnet haben, lesen Sie hier.

Von Julia Polley und Ursula Kallenbach