Langenhagen

Weil das Schloss an der Fahrertür nicht mehr richtig funktioniert hat, ist ein Autofahrer misstrauisch geworden und hat dies in einer Werkstatt untersuchen lassen. Unbekannte hatten mithilfe eines Aufbruchwerkzeugs versucht, in den Seat zu gelangen.

Der 66-Jährige hatte seinen Wagen nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze am Montag zwischen 10.30 und 15.30 Uhr im Parkhaus des CCL in Langenhagen geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden und fuhr in die Werkstatt. Die Täter haben mit einem sogenannten Polenschlüssel versucht, den Seat aufzubrechen, so Götze. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 250 Euro.

Von Julia Polley