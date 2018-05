Mellendorf

Ein Streit zwischen einem Busfahrer und seinem Fahrgast ist am Freitagabend in Mellendorf eskaliert. Laut Polizei hatte der 16-Jährige gegen 19.15 Uhr den Busfahrer aufgefordert, zu warten – sein Bruder würde noch kommen. Der Bus hatte jedoch bereits Verspätung, sodass der Fahrer die Türen schloss und losfuhr. Bereits während der Fahrt kam es zu einem Streit zwischen beiden. Als der 16-Jährige schließlich in Mellendorf aus dem Bus stieg, eskalierte die Situation: Busfahrer und Fahrgast gingen aufeinander los. Beide wurden dabei leicht verletzt. Zudem wurde der Kopfhörer und das T-Shirt des 16-Jährigen beschädigt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Streit verfolgt haben, sich unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden. Zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Von Carina Bahl