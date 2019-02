Bissendorf

Ein Mann und eine Frau haben wiederholt Waren in einem Einkaufswagen aus einem Supermarkt geschoben – ohne diese zu bezahlen. Dies bemerkte der Filialleiter und rief die Polizei.

Die Beamten ertappten einen 50-Jährigen und eine 40-Jährige am Freitag um 14.05 Uhr in dem Markt an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf auf frischer Tat und nahmen sie vorläufig fest. Nach Auswertung der Videoaufnahmen des Marktes lassen sich nach Angaben eines Polizeisprechers den Beschuldigten noch weitere Taten aus der Vergangenheit nachweisen. Der Mann und die Frau wurden vorläufig festgenommen und auf dem Kommissariat in Mellendorf angehört.

Der 50-Jährige muss sich zudem wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Bei der Aufnahme des Vorfalls hatten die Beamten festgestellt, dass er Auto gefahren war, obwohl er seine Fahrerlaubnis wegen eines vorherigen Delikts bereits hätte abgeben müssen. Da nach Angaben des Sprechers keine Haftgründe gegen die zwei Beschuldigten vorlagen, wurden sie wieder entlassen.

Von Julia Polley