Bissendorf

Wegen Bauarbeiten in Bissendorf müssen die Haltestelle der Regiobus-Linien 692 und 698 verlegt werden. Darauf weist ein Unternehmenssprecher hin. Die Regelung gilt ab Montag, 1. April, mit Betriebsbeginn für die Haltestelle Müdener Weg in Fahrtrichtung Langenhagen/Resse, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Grund sind Bauarbeiten in diesem Bereich. Deshalb wird die Haltestelle um etwa 150 Meter in Richtung des Bissendorfer Bahnhofs verlegt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende April zum Betriebsende von Regiobus dauern.

Von Sven Warnecke