Gailhof/Wennebostel

Ab Anfang kommender Woche müssen sich Autofahrer zwischen Gailhof und Wennebostel auf Verkehrsbehinderungen und eine längere Fahrzeit einstellen. Der Grund: Die Kreisstraße 107 (K 107) wird ab Montag, 11. Februar, in beide Richtungen gesperrt. Die Stadtwerke Hannover tauschen einen Sperrschieber an einer großen Wasserleitung aus.

Autofahrer werden von Gailhof über die Stucke-Kreuzung in Mellendorf nach Wennebostel und entsprechend in die Gegenrichtung von Wennebostel nach Gailhof umgeleitet.

Anwohner der Straße Am Jugendheim können nach Angaben von Gemeindesprecher Ewald Nagel trotz Bauarbeiten ungehindert zu ihren Häusern und Grundstücken fahren. Die Sperrung beginnt erst kurz hinter dem Ende der Bebauung in Gailhof. Bis voraussichtlich Freitag, 1. März, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – so lange bleibt die Straße gesperrt.

Von Julia Polley