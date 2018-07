Wedemark

Der Flächenbrand in der Wedemark, ganz in der Nähe des Flughafens Hannover, ist gelöscht. Die Feuerwehr bewacht die Gegend aber noch wegen einiger Glutnester, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Zehn Hektar Land brennen nieder

Am Vortag war es zwischen Wiechendorf und Brelingen auf einem Feld zu dem Feuer gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war ein 51-Jähriger gegen 12 Uhr mit einem Mähdrescher dabei, ein Feld westlich der Kreisstraße 103 (zwischen Brelingen und Wiechendorf) abzuernten. Dabei geriet das Kornfeld in Flammen. Nachdem das erste Feld in Brand stand, breiteten sich die Flammen auf ein angrenzendes Waldgebiet und weitere Getreidefelder aus. Es gab eine meterhohe Feuerwand. Etwa zehn Hektar Land und fünf Hektar Wald standen in Flammen.

Die allgemeine Waldbrandgefahr wird momentan immer größer. Im Süden und Nordosten von Niedersachsen wurde bereits die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Das machte sich auch am Wochenende bemerkbar. Die Einsatzkräfte mussten vielerorts anrücken. Nur mit Mühe konnten Übergriffe auf Wohnhäuser verhindert werden.

Von lni/r.