Uetze

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Uetze öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Weihnachtsmarkt im Zentrum auf dem Hindenburgplatz

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 14 bis 21 Uhr. Sonntag, 16. Dezember 2018, von 11 bis 21 Uhr.

Schöne Stände laden in gemütlicher und rustikaler Atmosphäre, im Zentrum von Uetze, auf dem Hindenburgplatz, zum Bummeln und zum Genießen der adventlichen Köstlichkeiten ein. Für die Kinder werden lustige Aktionen sowie ein Karussell geboten. Der Weihnachtsmann hat sich ebenfalls angekündigt.

Dollbergen: Weihnachtsmarkt rund um die Erlöserkirche

Sonnabend, 1. Dezember 2018, und Sonntag, 2. Dezember 2018, jeweils ab 14.30 Uhr.

Hier wird vor allem für Kinder viel geboten: es fährt eine Kindereisenbahn, der Weihnachtsmann schaut mit seinem Sack schaut vorbei und es gibt erstmalig ein Kinder-Postamt auf dem Adventsmarkt. Die von den Kindern bemalten Postkarten werden persönlich an den Weihnachtsmann übergeben. Aber auch für die Erwachsenen gibt es Allerlei: Glühwein, Bratwurst, Handgemachtes und vieles mehr. Neu sind 2018 die eigens für den Dollberger Weihnachtsmarkt gestalteten und produzierten Stofftragetaschen mit langen Henkeln, in denen die erstandenen Weihnachtsgeschenke sicher verwahrt und transportiert werden können. Die Taschen wird es nur exklusiv an den Marktständen geben.

Obershagen: Weihnachtsmarkt vor dem Schützenheim

Sonnabend, 24. November 2018, von 14 bis 18 Uhr.

Die Aussteller bieten Handarbeiten verschiedenster Art, Seife, Holz-Lichterbögen, Holz und Patchwork an. Es gibt auch Advents-Floristik und beim Knobeln kann man sein Weihnachtsmenü gewinnen. Für das leibliche Wohl ist mit einer Kaffeetafel, warmen Waffeln und herzhaften Leckereien, sowie warmen Getränken gesorgt. Der Weihnachtsmann hat sich für 16.30 Uhr angekündigt.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Julia Polley, Leonie Oldhafer und Anna Beckmann