Uetze

Zwei Verletzte hat am Dienstagvormittag ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sudeten-/ Immanuel-Kant-Straße in Uetze gefordert. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin fuhr um 9.50 Uhr mit ihrem Kleinbus VW T3 auf der Sudetenstraße in Richtung Weißer Kamp. Als sie die Kreuzung passieren wollte, kam von rechts ein Ford Focus aus der Immanuel-Kant-Straße. Der Ford prallte gegen die hintere Achse des VW-Busses. Infolge der Karambolage kippte der VW etwa zehn Meter hinter der Kreuzung auf die Fahrerseite und beschädigte dabei den Zaun eines Eckgrundstücks. Der Ford blieb auf der Kreuzung stehen. Sowohl die Kleinbusfahrerin als auch der Mann am Lenkrad des Fords trugen Verletzungen davon. Rettungssanitäter brachten beide in ein Krankenhaus.

Der VW T3 ist nach der Kollision auf die Fahrerseite gekippt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Nach der Kollision sperrten Polizeibeamte die Kreuzung. Der Verkehrsunfalldienst untersuchte den Unfallhergang. Auch die Feuerwehr war alarmiert worden, weil es zunächst geheißen hatte, dass Fahrzeuginsassen eingeklemmt seien. Feuerwehrleute klemmten dann lediglich vorsorglich die Batterie des VW T3 ab. Eine Polizeibeamtin schätzte den Schaden auf 9000 bis 10.000 Euro.

Von fs