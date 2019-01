Dollbergen

Auf glatter Fahrbahn ist am Montag gegen 20.30 Uhr zwischen Dollbergen und Eddesse eine junge Autofahrerin, die in Richtung Eddesse fuhr, mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Ihr Auto kam nach links von der Eddesser Landstraße ab, überschlug sich und blieb auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die 20-Jährige aus der Gemeinde Edemissen konnte den demolierten Wagen ohne Hilfe der alarmierten Feuerwehr verlassen. Ein Rettungswagen brachte sie nach Angaben der Burgdorfer Polizei mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik. „Wenn dort Alleebäume gestanden hätte, wäre der Unfall für die junge Frau nicht so glimpflich ausgegangen“, sagte der Polizist. Die Unfallursache ist offenbar überfrierende Nässe gewesen.

Wegen der Lage der Unfallstelle – zwischen Dollbergen und Eddesse verläuft die Regionsgrenze zum Landkreis Peine – waren zunächst die Feuerwehren Eddesse und Abbensen aus dem Kreis Peine alarmiert worden. „Nach einer ersten Erkundung konnten sie aus dem Einsatz entlassen werden, und die zuständige Feuerwehr Dollbergen löste sie ab“, berichtet Ortsbrandmeister Thomas Rolle. Ebenso wurde die Peiner Polizei von Beamten aus Burgdorf abgelöst.

Diese veranlassten, dass Mitarbeiter der Unfallforschung aus Hannover Unfallstelle und Unfallhergang untersuchten. Dabei wurden sie von den Dollberger Einsatzkräften unterstützt, sie sorgten dafür, dass die Unfallforscher im Dunkeln sicher arbeiten konnten und nicht von herannahenden Fahrzeugen gefährdet wurden. Dafür wurde die Eddesser Landstraße einseitig gesperrt. Darüber hinaus habe die Dollberger Feuerwehr den Brandschutz sichergestellt, berichtet Rolle. Denn das Fahrzeug sei mit einem nachträglich eingebauten Gastank ausgestattet gewesen. Der Einsatz war laut Rolle gegen 22 Uhr beendet.

Von Anette Wulf-Dettmer