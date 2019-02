Uetze

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreuzung Dammstraße/ Marktstraße nördlich der B 188 am frühen Donnerstagmorgen. Eine 26-jährige Fahrerin wollte um 6.35 Uhr mit ihrem Ford Fiesta, aus der Dammstraße kommend, die Marktstraße in Richtung Friedwald überqueren. Zunächst gewährte die Frau einem in ihre Richtung einbiegenden Personenwagen mit Anhänger die Vorfahrt. Daraufhin fuhr sie mit ihrem Auto wieder los, hatte aber einen VW Passat übersehen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls löste der Airbag des Passat aus, sodass dessen 40-jähriger Fahrer aus Uetze nichts mehr sehen konnte. Diese Sichtbehinderung kombiniert mit dem starken Bremsmanöver des Passatfahrers führte dazu, dass der Wagen von der Fahrbahn abkam, durch einen Holzzaun fuhr und auf dem angrenzenden Feld stehen blieb.

Sowohl der 40-Jährige als auch die 26-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei hoher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer