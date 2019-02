Uetze

Eine aufmerksame Zeugin hat die Polizei am Mittwoch auf die Spur einer Unfallfahrerin gebracht: Die Frau beobachtete am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich Kreuzkrug, wie die Fahrerin eines silberfarbenen Mercedes mit Braunschweiger Kennzeichen zunächst eine rote Ampel an der Kreuzung B 188/B 214 missachtete und in Richtung Hannover weiterfuhr. Sie bemerkte ihren Fehler und setzte den Wagen zurück. Beim erneuten Anfahren touchierte sie auf der gegenüberliegenden Seite eine Warnbake auf der Mittelinsel, die durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen wurde. Die Autofahrerin setzte anschließend ihre Fahrt in Richtung Hannover fort.

Die Zeugin fotografierte das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Die Beamten ermittelten eine 79 Jahre alte Frau aus Braunschweig als Verursacherin. Sie gab gegenüber den Ermittlern an, dass sie den Unfall nicht bemerkt hatte.

Von Antje Bismark