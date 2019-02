Uetze

Beim VfL Uetze hat das Training fürs Sportabzeichen ein wichtiger Baustein seines Breitensports. Der Verein tut viel, um Klein und Groß dafür zu motivieren. Mit Erfolg. 83 Kinder und Jugendliche sowie 32 Erwachsene haben im vergangenen Jahr so intensiv trainiert, dass sie jetzt in einer kleinen Feierstunde das Sportabzeichen überreicht bekamen.

Zu den erfolgreichen Nachwuchssportlern gehören 35 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Uetze und sechs Kinder aus dem Familienhaus Uetze. Mit beiden Einrichtungen pflegt der VfL eine Kooperation. Das Familiensportabzeichen haben die Familien Bähr, Grundstedt, Hustedt, Meinecke und Wrede abgelegt. Zum 40. Mal hat Paul Weilandt seine unterschiedlichen Disziplinen erfolgreich gemeistert.

115 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben jetzt ihr Sportabzeichen in Empfang nehmen können. Quelle: privat

Auch in diesem Jahr wird beim VfL wieder fürs Sportabzeichen trainiert. Kinder ab sechs Jahre sind jeden Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr beim Leichtathletiktraining in der Großsporthalle am Schulzentrum willkommen. Bei schönem Wetter geht es auf den Sportplatz.

Von Anette Wulf-Dettmer