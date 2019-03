Hänigsen

Auf der Henighuser Straße in Hänigsen ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Karambolage gekommen, bei der ein Volvo und ein Seat leicht beschädigt wurden. Die 32-jährige Fahrerin des Volvo bezichtigt den 42-jährigen Fahrer des Seats, Schuld an dem Unfall zu sein, während dieser hingegen behauptet, die Frau habe ihn mit ihrem Auto gerammt. Die Polizei sucht deshalb dringend unabhängige Zeugen des Unfalls.

Dieser ereignete sich laut Polizei um 15.18 Uhr, als die 32-Jährige mit ihrem Volvo rückwärts von ihrem Grundstück auf die Henighuser Straße und dann in Richtung Rälingser Straße fuhr. Der hinter ihr fahrende Seat überholte die Hänigserin und scherte vor ihr wieder ein. Bis zu diesem Punkt passen die Angaben der beiden Unfallbeteiligten überein, Uneinigkeit herrscht über das weitere Geschehen: Die junge Frau gab gegenüber der Polizei an, dass der Seatfahrer so knapp vor ihr eingeschert sei, dass sie nur durch eine Vollbremsung Schlimmeres habe verhindern können. Der 42-Jährige erklärte gegenüber den Beamten, von dem Volvo gerammt worden zu sein. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (05173) 6267.

Von Anette Wulf-Dettmer