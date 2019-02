Nachrichten Uetze - Superintendentin führt Pastor Anca ins Amt ein Die Probezeit ist zu Ende: Am Sonntag, 10. Februar, um 15 Uhr wird Tibor Anca von Superintendentin Sabine Preuschoff als ständiger Pastor der Erlösergemeinde Dollbergen eingeführt.

In der Dollberger Erlöserkirche, in der Tibor Anca im Mai 2016 seine erste Predigt in der Gemeinde hielt, wird er am 10. Februar offiziell sein Amt als Gemeindepastor eingeführt. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller