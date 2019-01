Obershagen

Der Aktivkreis der St.-Nicolai-Kirche, der sich gegründet hat, um für den geplanten Umbau des Gotteshauses in einen Treffpunkt fürs Dorf Geld zu sammeln, lädt für Freitag und Sonnabend, 8. und 9. Februar, zu zwei Filmvorstellungen in die Kirche ein. Das Kinowochenende ist der Auftakt für den Veranstaltungsreigen, den der Aktivkreis für 2019 vorbereitet.

Am Freitag wird ab 18 Uhr wird für Kinder und Junggebliebene der Klassiker „Heidi“ in der Realverfilmung von 2015 gezeigt. Gedreht vom schweizerisch-deutsche Filmemacher Alain Gsponer. Der Regisseur, der mit „Das kleine Gespenst“ zuletzt bereits einen anderen Kinderbuchklassiker auf die Leinwand brachte, hält bei seiner exzellent besetzen Version mit Bruno Ganz als Heidis Großvater, Anuk Steffen als Heidi, Quirin Agrippi als ihr Freund Geissenpeter und Isabelle Ottman als Clara Seemann. die Balance zwischen Werktreue und Modernisierung. Seine „Heidi“ ist die aufgeweckte Heldin einer versöhnlichen Emanzipations- und Familiengeschichte.

Am Sonnabend um 19 Uhr flimmert die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ über die Leinwand in der Kirche. Der Film, der erstmals im November 2016 in den Kino gezeigt wurde, ist nicht zuletzt Ausdruck der Turbulenzen rund um Flüchtlingsansturm Ende 2015. Mutter Angelika ( Senta Berger) beschließt nach dem Besuch eines Flüchtlingsheims, gegen den Willen ihres Mannes Richard ( Heiner Lauterbach) einen Bewohner des Heims in der Familie aufzunehmen. Bald füllt sich das Haus noch weiter. Denn Tochter Sophie, eine ziellose Dauerstudentin auf der Flucht vor einem Verehrer, und der Burnout-gefährdete Sohn Philipp ( Florian David Fitz) samt Enkel Basti ziehen wieder zu Hause ein.

Einlass in die Obershagener Kirche an der Hauptstraße ist jeweils eine halbe Stunde vor Beginn. Der Eintritt ist frei. Getränke und Knabbereien, die zu einem richtigen Kinoabend gehören, werden für kleines Geld angeboten, kündigt Iris Schulz vom Aktivkreis an.

Von Anette Wulf-Dettmer