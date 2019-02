Dollbergen

Sperrmüll hat ein Umweltfrevler zwischen Freitag, 22. Februar, und Montag, 25. Februar, 9 Uhr, illegal am Glascontainerstallplatz in Dollbergen entsorgt. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er die Gegenstände an der Bahnhofstraße entdeckt hatte. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon (05173) 6267 entgegen.

Von Antje Bismark