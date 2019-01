Uetze

Ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro ist am Montag kurz nach 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der Kreuzung Dammstraße/ Marktstraße entstanden. Eine 78-jährige Seatfahrerin aus Nienhagen, die auf der Dammstraße unterwegs war, missachtete die Vorfahrt einer 28-jährigen Fahrerin aus Bröckel, die mit ihrem Opel Astra auf der Marktstraße fuhr. Die Seniorin stieß auf der Kreuzung gegen das Heck des Opels. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Opel herumgeschleudert wurde und in einem Straßengraben landete, wo er stehen blieb. Bei dem Unfall wurden laut Polizei weder die 78-jährige noch die 28-jährige Frau verletzt. Die beiden Fahrzeugen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Von Anette Wulf-Dettmer