Uetze

Eine dünne Schneedecke liegt auf den Kiesseen am Schwüblingser Kreisel. Denn auf der Wasseroberfläche hat sich in den vergangenen kalten Nächten eine Eisschicht gebildet. Doch sie ist noch viel zu dünn um einen Menschen – Klein und Groß - zu tragen. Das gilt für alle offenen Wasserflächen, von denen es in Uetze wegen des Kiesabbaus etliche gibt. Wie ein Beamter auf Anfrage mitteilte, habe man aber auch noch niemanden auf den Eisflächen gesehen.

Am Ufer des Kiessees ist die Eisschicht auf der Wasseroberfläche zu sehen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Erst wenn der Maschsee in Hannover freigegeben werde, dann sei auch im Umland das Eis dick genug, um darauf Schlittschuh zu laufen. Angesichts der Wetterprognosen ist jedoch nicht damit zu errechnen, dass das Thermometer mehrere Tage lang auf zweistellige Minusgrade fällt, die braucht es nämlich, damit der Maschsee zufriert. Auf Kiesteichen könne es, so die Polizei, dennoch gefährlich sein, denn dort gebe es meist Quellen, in deren Umfeld die Wasseroberfläche kaum gefriert. Zudem seien diese tiefer als zehn Meter, sodass beim Einbrechen ins Eis Lebensgefahr besteht, warnt die Polizei.

Von Anette Wulf-Dettmer