Uetze

Die SPD-Fraktion fordert in einem aktuellen Antrag an den Rat, alle gemeindeeigene Lastwagen über 3,5 Tonnen und Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassistenten nachzurüsten. „Es ereignen sich immer wieder schwere und leider auch tödliche Unfälle zwischen rechtsabbiegenden Lastwagen und Fahrradfahrern, die die Kreuzung queren wollten. Solche Unfälle können durch Abbiegeassistenten verhindert werden“, heißt es in der Begründung.

Aktuell würden Nachrüstungen mit einem Zuschuss von 80 Prozent (maximal 1500 Euro je Fahrzeug) gefördert. „Diese Chance sollte genutzt werden, um zumindest die im Gemeindeeigentum befindlichen Lastkraftwagen verkehrssicherer zu machen und mit guten Beispiel voranzugehen“, fordert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thordies Hanisch. Zusätzlich notwendige Mittel sollten überplanmäßig bereitgestellt werden. Es dürfe nicht abgewartet werden, bis die Nachrüstung EU-weit zur Pflicht werde.

Von Sandra Köhler