Hänigsen

Der Reit- und Fahrverein Hänigsen und Umgebung bereitet für Ende Februar seine Jahresversammlung und einen Freispringwettbewerb vor.

Zum achten Mal trägt der Verein am Sonntag, 24. Februar, ab 12 Uhr das Freispringen für drei- und vierjährige Pferde und Ponysauf seine Anlage am Hohen Weg in Hänigsen aus. Es haben sich laut Pressewartin Heidi Marz bereits zahlreiche Züchter und Pferdebesitzer angemeldet. Die jungen Tiere – ohne Reiter – haben die Aufgabe, eine Sprunggasse mehrmals zu passieren, wobei bei sich mit jedem Durchgang die Sprunghöhe des letzten Hindernisses verändert. Zwei Richter beurteilen das Erscheinungsbild und das Können des Nachwuchses.

Es sei immer wieder spannend zu beobachten, wie die jungen Pferde und Ponys mit der Situation umgingen, erklärt Marion Gründer, die die Veranstaltung gemeinsam mit Hubertus Meyerholz organisiert, den Reiz des Wettbewerbs auch für Zuschauer. Für diese sowie die Begleiter der Wettbewerbspferde bereitet der Verein ein Kuchenbüfett vor. Zudem gibt es Suppe und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Die Jahresversammlung findet am Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, im Gasthaus „Zur Alten Deckstation“ statt. Neben den Jahresberichten der Vorsitzenden und der Vertreter der Sparten sind Ehrungen verdienter Mitglieder geplant.

Von Anette Wulf-Dettmer