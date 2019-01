Nachrichten Uetze - Ortsumgehung: Koalition lehnt Gutachten ab Benötigt man für die Planung einer Ortsumgehung am südwestlichen Uetzer Ortsrand ein Verkehrsgutachten? Verwaltung und SPD sagen Ja, die Ratsmehrheit Nein. Sie will dafür kein Geld geben.

Die Frohburger Straße endet bislang am Kreisel in Höhe des Katenser Wegs. Die geplante Umgehungsstraße soll am Kreisel angeschlossen werden. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller