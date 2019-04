Uetze

Schon wieder ist an der Bushaltestelle vor dem Schulzentrum in Uetze ein Wartehäuschen zerstört worden. Eine Anwohnerin bemerkte Donnerstag gegen 23.30 Uhr laut Polizei mindestens zwei männliche Personen, die sich in Richtung Schulzentrum bewegten und unterwegs gegen Mülltonnen traten. Als die Frau etwa zehn Minuten vor Mitternacht einen lauten Knall hörte, informierte sie die Polizei. Als die Beamten in Uetze eintrafen, stellten sie fest, dass die Unbekannten an einer der Bushaltestellen alle Scheiben zertrümmert hatten. Die Täter selbst waren allerdings verschwunden.

Deshalb bittet die Polizei, dass sich weitere Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich bei ihr unter Telefon (05173) 6267 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer