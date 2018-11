Uetze/Dollbergen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise auf einen Unfallfahrer geben können. Der Unbekannte war nach Aussage eines Polizeisprechers am Sonnabend zwischen 0.05 und 0.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Dollbergen und Uetze mit einem grauen Peugeot 206 unterwegs. 387 von Dollbergen kommend in Richtung Uetze. Dabei überfuhr der Unfallverursacher im Kreisel die dortige Verkehrsinsel kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Erst auf einem angrenzenden Acker blieb das Auto stehen, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei von 2500 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfallfahrer dauern an. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Fahrer machen kann, sollte sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze melden.

Von Antje Bismark