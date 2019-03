Obershagen/Schwüblingsen/Katensen

Gleich für drei Einbrüche sucht die Polizei Uetze jetzt Zeugen: So hatten Unbekannte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, die Eingangstür zum Schützenheim in Obershagen an der Hauptstraße aufgehebelt. Sie drangen in das Gebäude ein und fanden Bargeld, das sie entwendeten. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Höhe des Schaden steht nach Aussage eines Polizeisprechers noch nicht fest.

Einbrecher hebeln Kellerfenster in Schwüblingsen auf

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, hebelten Einbrecher das Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Straße Drei Kronen in Schwüblingsen auf. Sie gelangten in das Haus und flüchteten später unerkannt. Unklar ist nach Polizeiangaben derzeit noch, ob und was die Täter gestohlen haben.

Diebe nutzen offene Tür in Katensen

Einen günstigen Moment haben Diebe in Katensen abgepasst: Sie nutzten zwischen 16.30 und 18.30 Uhr aus, dass die Eigentümer die rückwärtig gelegene Tür eines Wohnhauses an der Dorfstraße nicht abgeschlossen hatten. Die Täter betraten das Gebäude und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld, dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Anschließend entkamen die Diebe unerkannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen unbekannte Menschen oder fremde Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 6267 bei der Polizei Uetze zu melden.

Von Antje Bismark