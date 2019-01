Hänigsen

Einen Unfallfahrer hat jetzt die Polizei Uetze dank aufmerksamer Zeugen stellen können: Der Mann hatte am Montag gegen 16.50 Uhr beim Rückwärtsfahren mit seinem VW den Zaun eines Grundstücks am Kreuzdornring beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen hatten sich allerdings das Kennzeichen notiert und die Polizei alarmiert, die den 78 Jahre alten Halter des Autos ermittelte. Er gab auf Nachfrage an, dass der den Unfall bemerkt hatte – allerdings habe er beim Nachschauen keinen Schaden am Zaun entdeckt und sei deshalb losgefahren. Er muss sich nun wegen der Unfallflucht verantworten.

Von Antje Bismark